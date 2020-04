Les grands rendez-vous de la biodiversité prévus en 2020 sont reportés

La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 entrave l'action multilatérale en faveur de la biodiversité. Le Gouvernement français et l'Union internationale de la conservation de la nature (UICN) ont officiellement annoncé, vendredi 3 avril, le report du Congrès mondial de la nature qui devait se tenir en juin à Marseille. Cet événement, qui se déroule tous les quatre ans et rassemble 1 400 organisations, aura lieu du 7 au 15 janvier 2021, toujours dans la cité phocéenne.

La 15e conférence des parties (COP 15) à la convention sur diversité biologique (CDB) va aussi faire les frais de la crise sanitaire. Il est maintenant établi que cette rencontre internationale, qui devait se tenir en octobre prochain à Kunming (Chine), sera reportée, indique l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Durant cette COP, doit être fixée la trajectoire mondiale en termes de biodiversité pour les dix prochaines années.

Plusieurs réunions techniques intermédiaires ont d'ores et déjà été reportées. « Les dates de la troisième réunion du groupe de travail sur le cadre mondial pour la biodiversité après 2020, ainsi que de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique et des réunions simultanées des parties aux protocoles de Carthagène et de Nagoya, devront être ajustées », a officiellement communiqué le secrétariat de la CDB le 1er avril. « Des dates alternatives sont actuellement en cours de discussion avec les gouvernements hôtes et les coprésidents du cadre mondial pour la biodiversité après 2020 », précise le communiqué. La COP 15 devrait toujours avoir lieu en Chine mais à une date ultérieure en 2021, qui reste pour l'heure inconnue.