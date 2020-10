Biodiversité : l'OFB mobilise entreprises et collectivités à travers son initiative « Engagés pour la nature »

« Nous appelons collectivités et entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, novices ou expérimentées, à faire plus. Nous les invitons à réinterroger leurs choix au regard des impacts sur la biodiversité », interpelle Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français pour la biodiversité (OFB).

L'établissement public lance l'initiative « Engagés pour la nature » qui s'appuie sur le plan biodiversité présenté par Nicolas Hulot en juillet 2018. Celle-ci fédère trois actions : « Territoires engagés pour la nature » (TEN) à destination des collectivités locales, « Entreprises engagées pour la nature - Act4Nature France » pour les entreprises, et « Partenaires engagés pour la nature » pour les autres acteurs : associations, fédérations professionnelles, mouvements de jeunesse, syndicats de salariés, etc.

Cette initiative, soutenue par une campagne nationale de mobilisation, vise à « faire émerger des engagements volontaires et des projets en faveur de la biodiversité, à reconnaître et valoriser la qualité de ces engagements par un processus transparent d'évaluation, à donner accès à des moyens privilégiés de mise en œuvre (accompagnement, valorisation, etc.) et, enfin, à susciter des partenariats, des coopérations, des initiatives collectives qui permettent de démultiplier l'action », explique l'OFB. La valorisation des engagements se fait à travers de grands événements tels que les Assises nationales de la biodiversité, dont la dixième édition s'ouvre ce 7 octobre à Massy (Essonne).

Plus de 150 collectivités sont d'ores et déjà reconnues « Territoires engagées pour la nature » et l'OFB se fixe l'objectif de porter ce nombre à 1000 en 2022. Parmi celles-ci la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, la municipalité d'Avignon et Caux Seine Agglo, dont les témoignages sont relayés à travers la campagne de communication. Côté entreprises, plus de 70 d'entre elles ont signé les dix principes communs qui marquent leur engagement. Parmi elles : le Goupe Yves Rocher, les Vignerons de Buzet ou encore l'entreprise Pocheco.