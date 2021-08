Le projet franco-britannique Marineff a pour ambition de concevoir des éléments d'infrastructures marines capables d'intégrer la protection de la biodiversité. Ces blocs de béton pourraient servir pour la construction de digues.

À la fois récifs artificiels et éléments d'infrastructures, les blocs immergés en septembre 2020 à Cherbourg (Cotentin) sont prévus pour renforcer la digue de la rade. Pour l'instant, il s'agit avant tout d'observer les interactions des blocs avec le milieu marin en conditions réelles.

Les scientifiques plongeront tous les deux mois pendant au moins cinq ans afin de tenir à jour un inventaire des espèces qui devraient rapidement coloniser les modules.

« On a essayé de recréer ce qui se trouve dans la nature en terme de cavités et de zones exposées à la lumière ou non. Chaque cavité correspond à une espèce cible en particulier ,comme le homard, le bar, lieu ou le tourteau », explique Amel Bourguiba, chercheuse à l'ESITC de Caen.

Ce sont au total 36 blocs qui ont été immergés des deux côtés de la manche. D'autres types d'éléments sont à l'essai comme des blocs à base de béton incorporant des granulats de coquillages, pensés pour stimuler le captage des larves d'huîtres.

En 2015, des enrochements artificiels d'un autre type ont déjà été immergés à Cherbourg. Cette première expérimentation a permis aux chercheurs d'entrevoir les résultats de ce nouveau projet. Selon leurs prévisions, ces nouveaux blocs devraient améliorer la situation écologique des milieux d'au moins 15 %.