Une plateforme en ligne pour évaluer la biodiversité en Outre-mer

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Bérangère Abba, secrétaire d'État à la Biodiversité, ont lancé une nouvelle plateforme en ligne pour évaluer la biodiversité en Outre-mer. Ils ont annoncé, le 4 septembre, la mise en place de cet outil, à l'occasion du congrès mondial de la nature, à Marseille. Ce compteur de la biodiversité ultramarine a été élaboré par le Muséum national d'histoire naturelle et l'Office français de la biodiversité (OFB). « Il fournit des indicateurs pour comprendre et évaluer la biodiversité ultramarine. Il invite chacun à adopter des écogestes concrets et à participer à la connaissance via les sciences citoyennes », expliquent les ministères dans un communiqué.

Ce nouveau dispositif « vient enrichir l'espace numérique Naturefrance en présentant un focus sur les territoires ultramarins, répartis tout autour de la planète et qui représentent plus de 80 % de la biodiversité en France », souligne le Muséum.