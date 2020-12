Méthanisation : une centrale d'achats pour réduire les coûts

La méthanisation doit devenir plus compétitive. Le Gouvernement souhaite atteindre une baisse de coûts de production de 30 % d'ici 2030. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) cible une baisse des coûts de production du biométhane injecté à 75 euros par mégawattheure (MWh) en 2023 et à 60 euros en 2028. La standardisation des procédés et la professionnalisation des acteurs doivent permettre d'y parvenir.

C'est sur cette idée qu'a été lancée la start-up Magma Energy, début 2020. Il s'agit d'une centrale d'achat dédiée aux producteurs d'énergies renouvelables, et notamment de biogaz. L'idée : standardiser et massifier les commandes, pour réduire les coûts. « Nous ciblons les équipements standardisables, ce qui exclut le génie civil. En revanche, les systèmes d'épuration, les pompes, les bâches, les trémis, etc. sont standardisables », explique Thierry Gahamanyi, le fondateur. L'achat groupé peut également porter sur les consommables, comme le charbon actif, la fourniture d'électricité verte et pourquoi pas, un jour, les matières premières. Les contrats de maintenance peuvent également être négociés de manière groupée.

« Le premier achat groupé a permis d'accompagner trois unités de méthanisation. Le fait de mutualiser permet des gains jusqu'à 15 % sur certains équipements. Étant donné les montants des projets, cela peut être considérable pour les agriculteurs », souligne Thierry Gahamanyi.