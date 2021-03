Méthanisation : une mission d'information parlementaire pour évaluer ses impacts

Le groupe Écologiste, solidarité et territoires du Sénat a lancé une mission d'information sur la méthanisation dans le mix énergétique. La réunion constitutive a eu lieu le 3 mars.

« La méthanisation s'inscrit au cœur de plusieurs enjeux très importants : l'environnement et la gestion des déchets, la politique énergétique, ainsi que l'avenir de notre agriculture. Son fort développement des dernières années conduit à chercher à en mesurer les effets et les conséquences », explique le communiqué de presse.

La mission souhaite établir, « sur la base d'une approche scientifique et rationnelle, un bilan énergétique exhaustif de la méthanisation, en tenant compte notamment de la valeur des intrants ». Elle étudiera également l'impact de la méthanisation sur les pratiques agricoles, ses impacts économiques, notamment sur les filières lait et viande de l'agriculture française. Elle fera enfin le point sur la réglementation actuelle.

Cette mission réunit 23 sénateurs, issus de tous groupes politiques. Pierre Cuypers (LR, Seine-et-Marne) et Daniel Salmon (Écologiste, solidarité et territoires, Ille-et-Vilaine) ont été respectivement désignés président et rapporteur.

Une première audition est prévue le 16 mars. Les travaux se poursuivront jusqu'à l'été.