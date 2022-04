Biogaz : deux partenariats comptent sur le CEA pour innover

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) va bientôt gonfler ses travaux sur les gaz renouvelables, à travers deux nouveaux partenariats annoncés le 13 avril dernier. Le premier le lie à GRDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz, pour les cinq années à venir. L'objectif de cet accord stratégique consiste au développement de solutions d'amélioration de la production de biogaz. Cette avancée passe autant par la multiplication des intrants valorisables que par l'optimisation des coûts.

« Grâce au développement de nouvelles connaissances scientifiques, notamment dans le numérique, le CEA sera en mesure de transférer des innovations technologiques à GRDF pour l'accompagner de façon pérenne dans l'évolution du réseau de distribution de gaz, mais également dans sa surveillance et sa maintenance prédictive », énoncent les deux nouveaux partenaires. Ces derniers se focaliseront plus particulièrement sur la gazéification hydrothermale, la méthanation biologique et les systèmes de capture et de valorisation du dioxyde de carbone (CO 2 ) qualifié de biogénique.

S'agissant de ce dernier, l'organisme de recherche, accompagné du Collège de France, s'est allié au géant français de l'eau, des déchets et de l'énergie, Veolia, ainsi qu'au Siaap, qui assure le service public d'assainissement sur la partie centrale de l'Île-de-France. Leur partenariat de recherche et de développement portera sur la valorisation en biogaz du CO 2 émis lors du traitement des eaux usées. Concrètement, le but est de concevoir une nouvelle technologie de « transformation électrochimique » du carbone en acide formique, en biométhanol et en biométhane.

« À la différence des technologies existantes, cette technologie permettrait d'optimiser la consommation énergétique et les coûts et pourrait donc être facilement installée sur des sites industriels existants, sans en perturber le fonctionnement », assurent les quatre acteurs. Après avoir démontré la faisabilité du procédé, ces derniers envisagent la fabrication d'un « prototype compact et modulaire » à intégrer aux stations d'épuration du Siaap et de Veolia, voire, à terme, aux installations d'incinération des déchets et de méthanisation de Veolia.