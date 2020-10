BioGNV : un deuxième appel à projets lancé en Auvergne-Rhône-Alpes

Pour favoriser l'émergence d'une dizaine de stations d'avitaillement et de véhicules au gaz naturel en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Ademe et la région lancent un deuxième appel à projets en collaboration avec GRDF. En 2017, elles avaient lancé l'initiative GNVolont'Air pour développer les véhicules roulant au bioGNV.

« De GNVolont'Air 1 2017-2020, nous dressons un bilan plus que positif : 150 véhicules lourds GNV (…), 2,2 M€ d'aides aux surcoûts des véhicules sur les 12 stations GNVolont'air, dont 8 en service à mi 2020 ; une offre en bioGNV proposée par la majorité des stations ; pour 1 € public d'aide, 10 € privés ont été investis dans la filière GNV ; et 1 670 t de gaz délivrées sur ces stations pour l'année 2019 », précise Jérôme d'Assigny, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Ademe.

L'objectif du nouveau soutien ? Garantir une répartition homogène des stations GNV/BioGNV sur le territoire. Une dizaine de stations devra ainsi voir le jour dans les zones non encore équipées et hors métropoles (Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Grenoble).

Cet appel à projets propose une aide à l'acquisition de véhiculesGNV/BioGNV aux entre-prises et aux collectivités locales en contrepartie d'un projet de création d'au moins une nouvelle station publique. Les projets devront être multi-partenariaux et matures, c'est-à-dire que les utilisateurs de la station soient déjà identifiés.

Ouvert jusqu'en octobre 2021, l'appel à projets sera reconductible deux fois.