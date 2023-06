Biométhane : Agnès Pannier-Runacher tente de rassurer la filière

« Je veux vous dire que je continuerai à pousser cette filière du biogaz », a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ce mercredi 7 juin à l'occasion du salon Expobiogaz, à Strasbourg. Par le biais d'une intervention vidéo, elle a souhaité rassurer et donner des gages à une filière au sentiment d'abandon croissant.

En premier lieu, la ministre s'est engagée à signer, dans « les jours qui viennent », plusieurs textes réglementaires très attendus par la filière, comprenant notamment : la revalorisation du tarif d'achat de biométhane en guichet ouvert, avec une meilleure indexation sur le prix de l'énergie et un gel de sa dégressivité, ainsi qu'un décret introduisant « dès l'été » des conditions de modulation de la production moins restrictives. Un second décret est attendu par ailleurs pour définir les volumes et le premier niveau d'obligation d'achat attachés aux nouveaux certificats de production de biogaz (CPB).

Agnès Pannier-Runacher a également annoncé le lancement, « dans les prochaines semaines », d'une nouvelle mouture d'appel d'offres pour les unités de méthanisation de plus de 25 gigawattheures (GWh), avec des prix de référence « plus cohérents ». Initialement, ce dispositif ne comportait aucune obligation d'achat au tarif réglementé pour ce type d'unités. À cela s'ajoutera, en septembre 2023, l'ouverture des appels d'offres dits de « contrats d'expérimentation biogaz », consacrés aux projets naissants de pyrogazéification et de gazéification hydrothermale.