Biométhane : GRDF présente plusieurs initiatives pour booster la filière

GRDF a dévoilé trois nouveaux dispositifs pour faire progresser la méthanisation en France, à l'occasion du salon Expobiogaz 2021, tenu à Metz les 1er et 2 septembre dernier. Le gestionnaire a annoncé, tout d'abord, qu'il participera au lancement d'un nouveau contrat « progrès méthanisation ». Pensé dans le but « d'inciter les exploitants à s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de l'exploitation de leur site », il sera proposé, sur la base du volontariat, d'ici un an à ces derniers. Sept acteurs de la filière, dont GRDF, sont impliqués dans cette initiative : l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF), l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA), le club biogaz ATEE, France gaz renouvelables (FGR), la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et le bureau d'études CH 4 Process. Les exploitants engagés sur ce contrat devront se soumettre, chaque année, à publier un bilan des actions mises en place et leurs impacts « afin de rendre compte des améliorations et de l'avancement de leurs engagements ».

En parallèle, GRDF a présenté une nouvelle plateforme numérique intitulée Projet Méthanisation. Elle est destinée « à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la production de gaz vert ou qui exploitent déjà un site ». Ce portail web veut ainsi faciliter la mise en relation des acteurs de la filière biométhane tout en leur donnant accès à une panoplie d'informations s'étalant de la conception à l'exploitation d'une unité de méthanisation. La plateforme, accessible à tous gratuitement, renseigne les conditions tarifaires, comporte un annuaire des prestataires et des exploitants, des témoignages mais aussi des outils pour déterminer la proximité du réseau de gaz GRDF, pour un site spécifique, ou optimiser les performances de son unité de méthanisation.

Enfin, Expobiogaz a aussi été le théâtre, le 1er septembre, de la signature d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour la méthanisation dans le Grand Est. Il est porté par les Chambres d'agriculture, avec le soutien de la région Grand Est, de GRDF et de GRTGaz.