Biométhane : plus d'un millier de projets en perspective

« Le nombre d'unités installées connaît une forte croissance depuis la mise en place des tarifs d'achat en 2011. Cette tendance se poursuit en 2019 avec 47 nouveaux sites d'injection, qui représentent une augmentation de 62 % par rapport à 2018, et font de la filière française la plus dynamique d'Europe », note le cabinet d'études Sia partners, dans la nouvelle édition de son observatoire de la filière biométhane. Il constate néanmoins un ralentissement de la dynamique depuis quelques mois.

Au total, la filière comptait 139 unités en service fin mars (2,5 TWh/an) et 1 134 projets dans les cartons, représentant une capacité d'injection réservée de 25 TWh par an. « Le parc est essentiellement composé d'installations agricoles autonomes de relativement faible capacité injectant sur les réseaux de distribution ; et 49 % des unités sont concentrées sur les régions Grand Est, Hauts-de-France, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine », précise Sia partners.

Le cabinet d'études note néanmoins un ralentissement de la dynamique depuis mi-2019, probablement lié aux incertitudes réglementaires et aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), inférieurs aux attentes de la filière. « Le stock de projets en cours assure néanmoins une vague importante d'installations qui entreront en service au cours des prochaines années et qui devrait être suffisante pour atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics dans la [PPE] ».

À court terme, la filière est aussi touchée par le Covid-19 : retard de chantiers, démarches plus longues, difficultés de financement... Mais le Gouvernement devrait présenter des mesures pour limiter les dégâts : délais additionnels pour les mises en service, suspension temporaire du contrat d'achat de biogaz pour les installations rencontrant des difficultés de fonctionnement (manque d'intrants par exemple)...

Les offres de gaz vert portent le marché des garanties d'origine

« Du côté de la demande, le parc de véhicules roulant au Gaz Naturel Carburant (GNC) et le nombre de stations-services distribuant du bioGNC continuent d'augmenter. Mais ce sont désormais les usages combustibles qui représentent la majeure partie du marché des Garanties d'origine biométhane, valorisées dans des offres de gaz vert pour le secteur résidentiel-tertiaire », analyse Sia partners. L'offre de garanties d'origine a néanmoins été excédentaire en 2019.