Biométhane : GRDF et Azola vont tester une nouvelle solution de stockage

Claudio Bucella, président d'Azola, et Xavier Passemard, directeur biométhane de GRDF, signent le contrat de partenariat.

Mettre au point une solution de stockage temporaire de biométhane. Tel est l'objet du contrat de partenariat qu'ont signé GRDF et la société Azola, filiale de Storengy, le 3 septembre à Lille à l'occasion du salon Expobiogaz.

« Un démonstrateur industriel, nommé Azola Grid, permettra de stocker le gaz vert sous forme liquide tout en étant directement connecté au réseau de distribution », indiquent les deux partenaires. Il devrait permettre d'optimiser la flexibilité du réseau et de gérer les variations de la demande. « Lorsque celle-ci s'avère insuffisante pour absorber le gaz vert injecté dans le réseau, le dispositif permet de stocker jusqu'à 20 jours de production d'un site de méthanisation, soit 760 MWh ou la consommation annuelle de près de 200 logements neufs se chauffant au gaz. Le gaz stocké pourra ensuite être réinjecté dans le réseau de distribution ou transporté par camion cryogénique pour être injecté à un autre point d'entrée du réseau gazier », détaillent les deux sociétés.

Cette solution sera testée pendant six mois en conditions semi-réelles. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la politique de GRDF qui cherche à identifier de nouvelles solutions facilitant l'injection de « toujours plus de gaz vert dans le réseau de distribution ». « Complémentaires des renforcements déjà existants tels que les maillages et rebours, elles participent à diminuer le coût du développement du biométhane », indique le gestionnaire du réseau de distribution de gaz.