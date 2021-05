Europe : les voitures électriques moins chères que les thermiques dès 2027 ?

D'après une étude réalisée par Bloomberg New Energy Finance (BNEF), commandée par l'ONG Transport & Environnement, les voitures et utilitaires électriques pourraient coûter moins chers à la construction que les véhicules à combustibles fossiles sur le marché européen, à partir de 2027. Selon les projections de BNEF, les berlines et les SUV électriques seraient aussi peu coûteux à produire que les véhicules à essence à partir de 2026, et les petites voitures suivront en 2027. En effet, la baisse du coût des batteries ainsi que la mise en place de chaînes de production dédiées aux véhicules électriques « les rendront moins chers à l'achat, en moyenne, même avant subventions », souligne l'ONG. Les prix des batteries neuves pourraient décroître de 58 % d'ici 2030 par rapport à 2020, réduisant ainsi rapidement les coûts liés aux véhicules électriques.

Par conséquent, les véhicules à batterie électrique pourraient représenter 100 % des ventes de véhicules neufs de l'UE d'ici 2035, selon BNEF, « si les législateurs adoptent des mesures telles que le renforcement des normes d'émissions de CO 2 », ajoute Transport & Environnement. Sans politiques « supplémentaires fortes », les voitures à batterie électrique n'atteindraient que 85 % de part de marché, et les utilitaires électriques 83 % dans l'UE d'ici 2035.

« Avec la baisse des prix des voitures électriques, le marché automobile se dirige naturellement vers une fin de vente des voitures thermiques en 2040. Mais pour remplir nos objectifs climatiques, il faudrait que la dernière voiture diesel ou essence soit vendue en 2035. Il est possible d'avancer la date de fin de vente de la France à 2035 avec un soutien politique adéquate : le maintien du bonus-malus et le renforcement des efforts d'installation de bornes de recharge », a déclaré Diane Strauss, directrice de Transport & Environnement en France.