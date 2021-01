Plaquettes forestières : un guide pour une récolte durable de bois

L'agence de la Transition écologique (Ademe) publie un guide sur la récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières. « Ce guide présente des outils d'aide à la décision opérationnels et des bonnes pratiques dont l'objectif est de maintenir la fertilité chimique et l'intégrité physique des sols, de conserver des habitats pour la biodiversité et de préserver les zones humides et les cours d'eau », explique l'Ademe.

En 2019, le volume de bois récolté pour la production forestière a représenté 2,7 millions de mètres cubes. Ce volume a triplé au cours des dix dernières années. En parallèle, les pratiques de récolte évoluent : « Des arbres ou compartiments de l'arbre, jusqu'alors laissés en forêt, peuvent dorénavant être destinés au bois énergie : arbres entiers de petit diamètre, houppiers et, dans certains cas, souches. Ce changement de pratiques conduit à prélever des menus bois, c'est-à-dire des branches de diamètre inférieur à 7 cm, avec d'autres résidus d'exploitation », explique le guide. Or, le prélèvement de certains menus bois doit être raisonné pour assurer la durabilité de la filière et préserver l'écosystème forestier, indique l'Ademe.