La prime à la conversion et le bonus écologique remaniés entrent en vigueur

Le décret faisant entrer en vigueur les annonces du plan de relance automobile relatives à la prime à la conversion et au bonus écologique est paru au Journal officiel du 31 mai.

Du 1er juin au 31 décembre 2020, le bonus pour les véhicules électriques (VE) de moins de 45 000 euros est rehaussé de 6 000 à 7 000 euros pour les particuliers. Il passe de 3 000 à 5 000 euros pour les professionnels. Un bonus de 2 000 euros est mis en place pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable (VHR) dont l'autonomie est supérieure à 50 kilomètres et le coût inférieur à 50 000 euros.

Sur la même période, la prime à la conversion est augmentée jusqu'à 3 000 euros pour un véhicule thermique et jusqu'à 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le périmètre des véhicules éligibles à la mise au rebut est élargi aux véhicules classés Crit'Air 3. Le plafond de revenu fiscal de référence par part permettant de bénéficier de conditions et de montants de prime plus favorables est relevé de 13 489 à 18 000 euros. Ces diverses mesures ne bénéficieront qu'aux 200 000 premières primes à la conversion.

À compter du 1er juin, si une collectivité bonifie la prime à la conversion pour les personnes habitant ou travaillant dans les zones à faibles émissions (ZFE), l'État doublera cette bonification dans la limite de 1 000 euros par prime. Le décret instaure également une « prime au rétrofit électrique » pour la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.

L'État double par ailleurs le montant du bonus pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) attribué par la collectivité territoriale, dans la limite de 200 euros.