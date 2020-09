Climat : le Royaume-Uni met la pression avant la COP 26 à Glasgow

La Conférence de l'ONU sur le climat (COP 26) se tiendra finalement en novembre 2021 à Glasgow (Écosse) confirme, ce jeudi 24 septembre, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dans un communiqué. La COP 26, qui devait se tenir en novembre 2020, a été reportée d'un an en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Boris Johnson assiste ce jeudi à une table ronde des Nations Unies sur l'action climatique, organisée par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. À cette occasion, ces derniers ont annoncé qu'ils organiseraient le 12 décembre un événement sur le climat, pour marquer le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris.

« L'événement anniversaire de l'Accord de Paris marquera le coup d'envoi d'une année d'action dans la perspective du sommet mondial sur le climat COP 26 en novembre 2021, qui sera accueilli par le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie à Glasgow », a déclaré le Premier ministre.

Les dirigeants mondiaux sont invités à relever leurs ambitions nationales en matière de réduction d'émissions (NDC) d'ici 2030. La Chine vient de s'engager à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Le Royaume-Uni vise aussi zéro émission nette d'ici 2050.

Le 12 décembre, Boris Johnson demandera aux pays participants de fixer également des objectifs de neutralité carbone et d'annoncer « des promesses audacieuses » de financement climatique. « Nous préparons le terrain maintenant avec un appel à tous ceux qui sont prêts à aller de l'avant en décembre et à présenter de nouvelles contributions audacieuses déterminées au niveau national pour un avenir propre et prospère », a déclaré M. Johnson. « L'action climatique ne peut pas être une autre victime du coronavirus », a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni indique avoir doublé son financement pour le climat à hauteur de 11,6 milliards de livres sterling pour les cinq prochaines années.