Énarque de 47 ans et soutien du président Emmanuel Macron, le maire LR de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, prendra la tête de l'Agence de la Transition écologique à la suite d'Arnaud Leroy.

Le décret du 22 décembre a nommé Boris Ravignon à la tête de l'Agence de la Transition écologique (Ademe), anciennement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour un mandat de cinq ans. Cette nomination, proposée initialement par l'Élysée le 3 décembre, a été validée le 14 décembre par un vote des membres des commissions du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si la majorité était contre (29 votes pour et 33 contre, au total), elle ne représentait pas les trois cinquièmes de suffrages exprimés nécessaires pour s'y opposer.

Maire Les Républicains de Charleville-Mézières (Ardennes) depuis 2014, Boris Ravignon est également, jusqu'à présent, vice-président de la région Grand Est, en charge de l'économie depuis 2021. Il demeure par ailleurs inspecteur général des Finances en service détaché (dont il conserve une antériorité commune avec le président Emmanuel Macron). Diplômé de l'ESSEC et de l'ENA, il a été conseiller de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur puis lors de son mandat à la tête de l'État entre 2007 et 2012, sur le volet développement durable. En outre, il avait co-signé une lettre adressée au président de la République en mars 2022 sous la forme d'une candidature anticipée des Ardennes à « l'accueil d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires de nouvelle génération », éventuellement au sein de la centrale de Chooz.

« C'est fort de mon ancrage local, de ma connaissance des problématiques environnementales et de mon engagement pour la transition écologique de mon territoire que je prends aujourd'hui la tête de l'Ademe », a affirmé le nouveau président de son conseil d'administration. Celui-ci succède à Patrick Lavarde, membre de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et directeur par intérim depuis septembre. Et il prend indirectement la suite d'Arnaud Leroy, président de l'Agence de mars 2018 jusqu'à sa démission en avril 2022 pour rejoindre la direction du groupe Sphere.