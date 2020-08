En attendant les 100 000 points de charge promis par le Gouvernement pour fin 2021 lors de la présentation du plan de relance de la filière automobile, des particuliers choisissent d'installer des bornes électriques dans leur parking, même en copropriété.

Quand on habite en appartement, il n'est pas toujours facile de recharger sa voiture électrique. Depuis 2014, le droit à la prise permet aux résidents en copropriété d'installer une borne de recharge à leur frais sur leur place de parking. Mais cette démarche peut être difficile à mettre en place dans l'habitat collectif en raison des coûts d'installations pouvant se répercuter sur l'ensemble des copropriétaires lorsque des travaux sont nécessaires dans les parties communes.

Pour contourner ce problème, certains opérateurs proposent d'installer, à leur frais, leur propre compteur électrique dans le parking de l'immeuble. Le système proposé étant sans frais pour la copropriété, il est en général accepté à l'unanimité. La copropriété reste, par ailleurs, libre de solliciter autant d'opérateurs qu'elle le souhaite. Ensuite, chaque copropriétaire paie l'installation de sa prise, puis l'énergie qu'il consomme via un abonnement. « On installe dès le premier utilisateur. Ce n'est pas rentable pour nous mais on fait le pari qu'il y aura plusieurs utilisateurs dans l'immeuble. Lorsque l'on a la preuve que quelqu'un, autour de soi, se recharge facilement, on se dit pourquoi pas moi », explique Frédéric Renaudeau, fondateur de ZePlug dans ce reportage.