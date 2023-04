Des bornes électriques pour décarboner les événements

Enedis et la Ville de Paris ont inauguré, le 19 avril 2023, les premières bornes électriques événementielles de France, visant à décarboner les grandes manifestations en répondant à leurs besoins électriques de forte puissance.

Rétractable dans le sol lorsqu'il n'est pas utilisé, c'est un « équipement pérenne et desservi par le réseau », selon Nicolas Perrin, directeur régional d'Enedis Paris. En termes de puissance, une borne fournit l'équivalent d'au moins un gros groupe électrogène, voire de deux. Lorsque l'organisateur d'un événement en exprime le besoin, Enedis rend la borne accessible sur demande du fournisseur d'énergie qu'il a choisi. L'organisateur qui peut alors « y brancher directement ses usages électriques », indique le gestionnaire du réseau.

Ces bornes visent à remplacer les groupes électrogènes diesel, émetteurs de CO 2 et pouvant consommer 1 200 litres de GNR (gazole non routier) lors d'un événement de trois jours. Pour la même durée, un raccordement aux bornes électriques peut représenter 3 tonnes de CO 2 émises en moins, selon Enedis. Le gestionnaire estime ainsi à 90 % la réduction des émissions liées à l'énergie obtenue pour un événement, par rapport à l'utilisation d'un groupe électrogène diesel d'une puissance de 1 000 kW ou moins. Ces bornes produisent également moins de nuisances sonores que les groupes électrogènes, et garantissent une meilleure qualité de l'air.

Installées sur des sites stratégiques accueillant régulièrement des événements extérieurs, ces bornes constituent une expérimentation en vue des Jeux olympiques de 2024, qui sera ensuite pérennisée. En plus des deux bornes inaugurées place de la Concorde, et celle utilisée en mars sur le parvis du Trocadéro, trois autres devraient être installées dans la capitale en 2023.