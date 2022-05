Bornes de recharge électrique : les subventions prolongées pour les autoroutes et les nationales

Les installateurs et les opérateurs d'installations de recharge pour véhicules électriques ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'aires de services avaient initialement jusqu'au 30 juin prochain pour effectuer leur demande de subvention afin d'installer des bornes de recharge rapide destinées aux véhicules électriques sur les grands axes routiers. Un report de six mois, jusqu'au 31 décembre prochain, leur a été accordé par décret publié au Journal officiel le 30 avril 2022.

Cette aide concerne les investissements situés sur le domaine public autoroutier et sur les routes nationales. Le gouvernement s'est en effet fixé l'objectif d'atteindre 440 aires de service d'autoroutes et de voies rapides équipées de ces points de recharge, avant la fin de l'année. L'été dernier, seule la moitié des aires françaises étaient pourvues de bornes électriques de haute ou de très puissance. Fin 2021, l'Avere-France recensait, pour sa part, un peu plus de 53 000 points de recharge ouverts au public, loin des 100 000 espérés par le ministère de la Transition écologique.