Bornes de recharge électrique : Total remporte l'appel d'offres de la Ville de Paris

© Belib' et Total

Ce mercredi 18 novembre, le fournisseur d'énergie Total annonce avoir remporté l'appel d'offres de la Mairie de Paris qui porte sur la gestion, pour dix ans, de son réseau public de stations de recharge sur voirie pour véhicules électriques.

Ce nouveau réseau, qui regroupe celui de Belib' et l'ancien réseau Autolib', comprendra à terme environ 2 300 points de recharge à Paris. Soit « une augmentation de 56 % par rapport à ceux actuellement en service », précise Total dans un communiqué.



La société s'engage à installer des « hubs de recharge rapide » au sein de parkings souterrains. Elle a également inscrit dans son offre le développement d'un parc de centrales solaires en France qui sera dédié à couvrir l'intégralité des besoins en électricité de ce réseau. « Ce partenariat avec la Ville de Paris nous permet d'accélérer notre transformation vers un groupe multi-énergies. Nous nous réjouissons de la confiance accordée par la Mairie de Paris en nous attribuant pour les dix prochaines années la gestion et la modernisation du réseau Belib' de recharge pour véhicules électriques (…). À ce titre, notre promesse est de fournir à nos clients une recharge électrique 100 % renouvelable et un service à la hauteur de leurs attentes », déclare Alexis Vovk, directeur général de la branche marketing & services de Total.