Bornes pour véhicules électriques : vers des schémas directeurs de déploiement

Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilité (LOM) votée fin 2019, l'État s'est donné comme objectif de multiplier par cinq, d'ici 2022, les bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques avec un objectif intermédiaire de 100 000 points d'ici fin 2021. L'association de promotion du véhicule électrique (Avere) comptabilisait fin avril 33 363 bornes sur le territoire, ce qui laisse encore une belle marge à combler.

Pour accélérer le déploiement, la loi LOM prévoit de nombreuses mesures (vingt décrets au total) et notamment la création de schémas directeurs de déploiement. Les décrets encadrant l'élaboration de ce document viennent de sortir avec plusieurs mois de retard.

Les autorités locales qui en ont la compétence sont invitées à élaborer un schéma pour accélérer la création de bornes et mailler leur territoire. Ce schéma comprend un diagnostic, des objectifs chiffrés, un calendrier et un dispositif de suivi et d'évaluation, comme l'explique le décret n° 2021-565 du 10 mai 2021. Un second décret, publié également au journal officiel du 11 mai 2021, décrit les informations que les opérateurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public remettent, à leur demande, aux collectivités et établissements publics en charge de l'élaboration d'un schéma directeur. Un troisième texte, l'arrêté du 10 mai 2021, précise le mode de présentation des informations.