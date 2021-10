Bouygues Bâtiment France Europe a nommé Fabrice Denis au poste de directeur général de son nouveau pôle construire autrement.

Le 27 septembre, Bouygues Bâtiment France Europe a annoncé la nomination de Fabrice Denis comme directeur général de son nouveau pôle construire autrement. Diplômé de l'École spéciale des travaux publics, Fabrice Denis rejoint le groupe Bouygues dès 2000. Il était depuis septembre 2019 le directeur général de la stratégie de construction en bois chez Bouygues Bâtiment France Europe.

L'objectif du pôle construire autrement est « de limiter l'impact environnemental des projets et de construire mieux et différemment en créant une rupture dans la façon de concevoir et de construire ». Le groupe prévoit notamment de réaliser, d'ici à 2030, un tiers des opérations en bois pour répondre à la prochaine réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020). Ainsi, « cette nomination fait écho à la stratégie carbone du groupe Bouygues Construction ».