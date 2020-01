Bretagne : installation de l'agence régionale de la biodiversité

Les membres du conseil d'administration de l'Agence bretonne de la biodiversité se sont réunis pour la première fois le 14 janvier, officialisant l'installation de cet établissement public de coopération environnementale. Celle-ci sera basée à Brest.

« Thierry Burlot, vice-président de la Région Bretagne à l'environnement et à la biodiversité, et Sylvie Detoc, directrice régionale de l'Office français de la biodiversité, ont été désignés respectivement président et vice-présidente », indique le communiqué.

L'agence, dotée d'un budget de 600 000 € en 2020, s'appuiera sur une équipe de neuf personnes, qui seront recrutées d'ici la fin de l'année.

Plusieurs priorités d'actions ont été définies lors de cette réunion inaugurale : améliorer la connaissance sur la biodiversité et la partager ; développer la montée en compétence de tous, éduquer, sensibiliser et mobiliser ; accompagner le développement des initiatives dans les territoires en matière de reconquête de la biodiversité (trames verte et bleue, atlas de la biodiversité communale et intercommunale…) ; animer le réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons.

« Sans se substituer aux acteurs en place, avec lesquels elle travaillera de façon étroite et permanente, l'Agence bretonne de la biodiversité se positionne dans un rôle de catalyseur, d'animateur et d'accompagnateur technique des initiatives bretonnes, en soutenant le développement de démarches pour améliorer l'état de la biodiversité au niveau régional ».