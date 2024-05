Le bruit et la pollution de l'air restent à des niveaux élevés dans l'agglomération parisienne

La cartographie élaborée par Airparif et Bruitparif superposent les niveaux de qualité de l'air et de bruit.

En Île-de-France, près de dix millions d'habitants (sur un total de 12,3 millions) sont exposés simultanément à des « pollutions sonores et atmosphériques à des niveaux qui excèdent fortement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ». Et environ 850 000 d'entre eux sont même soumis à « des dépassements probables des valeurs limites réglementaires pour les deux pollutions simultanément ». Ces estimations, communiquées ce mardi 28 mai par Airparif et Bruitparif, ont été effectuées à la suite d'un travail cartographique dont les résultats sont visualisables sur un nouveau portail dédié (1) .

en Île-de-France ont superposé, pour cela, deux cartographies. La première a produit les concentrations moyennes annuelles des trois principaux polluants de l'air (le dioxyde d'azote, NO 2 , et les particules fines de taille PM 10 et PM 2,5 ) sur la période 2020-2022. Et la seconde a repris la carte de bruit des transports réalisée, en 2022, dans le cadre des obligations prévues par la directive européenne de 2002 sur le bruit. Les neuf cas combinés (de qualité de l'air ou d'environnement sonore « préservé » à « très dégradé ») reflètent, dans le meilleur des cas, les seuils recommandés par l'OMS et, dans le pire, les valeurs limites réglementaires actuellement en vigueur. Ces niveaux vont de moins de 45 à plus de 80 décibels (dBA), d'une part, et de 0 à plus de 40 microgrammes par mètres cubes d'air (en fonction du polluant mesuré).

En l'état actuel de la situation francilienne, 487 des 1 276 communes de la région souffrent à la fois d'une qualité de l'air et d'un environnement sonore dégradés. Elles appartiennent surtout au cœur de l'agglomération parisienne ou se situent proches des grands axes routiers et aéroports. À l'inverse, 316 communes sont « relativement épargnée » et demeurent à des « concentrations de polluants de l'air et des niveaux de bruits proches des seuils recommandés par l'OMS ». Selon Airparif et Bruitparif, « ces nouvelles cartographies peuvent faciliter l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques dans la durée, en rendant visibles celles qui sont efficaces tant sur le plan de la pollution de l'air que de la pollution sonore (pistes cyclables, report de la voiture vers des transports en commun, électrification des véhicules) » et viendront enrichir le prochain Plan régional santé-environnement d'Île-de-France (PRSE4 (2) ), dont l'adoption finale se fait attendre.