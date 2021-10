Bruno Le Maire souhaite faire de la France « le leader mondial de l'hydrogène vert »

Création d'un nouveau pôle français de recherche consacré à l'hydrogène L'aide publique du gouvernement, accordée à travers ses divers appels à projets, ne sera pas la seule à encourager la recherche d'innovations en matière d'hydrogène « vert ». Le 30 septembre 2021, la branche « Gas Power » de General Electric, GRT Gaz, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), la société McPhy et le réseau des universités de technologie françaises (qui regroupe les universités de Belfort-Montbéliard, de Compiègne et de Troyes) ont signé un mémorandum d'accord. Ce dernier vise à créer un pôle français de recherche et d'enseignement supérieur s'intéressant plus particulièrement à l'hydrogène comme carburant de centrales à gaz. « En associant des fleurons industriels français et des institutions académiques de premier plan, le mémorandum d'accord de recherche ambitionne d'accélérer l'innovation autour de l'hydrogène pour tous les usages, incluant les projets bas carbone pour la production d'électricité au gaz et les applications industrielles », déclarent les signataires du mémorandum dans un communiqué commun.