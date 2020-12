Infrastructures de transport : l'Afitf adopte un budget dopé par le plan de relance

Le 16 décembre, le conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) a voté le budget initial pour l'année 2021. Celui-ci « est d'un niveau exceptionnel avec 4 353 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 3 387 millions d'euros de crédits de paiement », explique l'Afitf. À titre de comparaison, en 2020, l'Afitf a dépensé 2 879 millions d'euros.

En 2021, le budget de l'agence bénéficiera du plan de relance à hauteur de 1 722 millions d'euros d'autorisations d'engagement. Le plan de relance lui alloue aussi 549 millions d'euros de crédits de paiement.

Ces sommes, explique l'Afitf, seront dirigées vers des investissements stratégiques et de verdissement des grands ports de l'État, des opérations sur le réseau francilien des transports collectifs ou les réseaux de métros, le renouveau des petites lignes ferroviaires et le développement du fret ferroviaire, ainsi que la finalisation de projets d'amélioration et de sécurisation du réseau routier national.