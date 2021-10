Budget 2022 : la construction et la rénovation des logements bénéficient de moyens en hausse

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, le ministère chargé du Logement annonce un budget en hausse de 7 % pour atteindre 17,15 milliards d'euros.

Le ministère rappelle le budget, porté à 2 milliards d'euros l'an prochain, consacré à MaPrimeRénov', qui aide les propriétaires et les copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique des logements. « Sur la période 2020-2022, ce sont plus de 1,5 million de logements qui auront été rénovés grâce à cette aide », souligne Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Cette aide est versée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah). En 2022, le ministère du Logement financera aussi l'Anah à hauteur de 651 millions pour la rénovation des logements et copropriétés dégradées.

De même, pour mieux soutenir les propriétaires dans leurs travaux, Emmanuelle Wargon prévoit aussi « de proroger et d'améliorer l'écoprêt à taux zéro (éco-PTZ) et de poursuivre le chantier de simplification et de lisibilité des aides ».

D'autres mesures visent également à relancer la construction de logements « durables » et « abordables ». Parmi elles, le prêt à taux zéro (PTZ) pour l'accession à la propriété sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, dans les conditions actuelles. Une mesure saluée par la Fédération française du bâtiment (FFB), dans un contexte marqué par des « surcoûts » liés notamment à « la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020) », souligne le pôle habitat de la FFB dans un communiqué. Le ministère mobilise aussi plus de 1,5 milliard de subventions, sur 2021 et 2022, pour financer 250 000 nouveaux logements sociaux. L'an prochain, il consacrera, en outre, « plus de 540 millions d'euros pour les établissements publics fonciers, la politique d'aménagement de l'État et les actions en faveur de la ville durable ».