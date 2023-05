Alors que la réglementation RE 2020 sur les constructions neuves est entrée en vigueur en 2022, les travaux ont déjà démarré pour anticiper la prochaine réglementation plus ambitieuse à l'horizon 2030. Détails avec Maria Gracia, directrice d'Effinergie.

Inciter les acteurs du bâtiment volontaires à aller plus loin que l'actuel champ de la réglementation environnementale RE 2020 sur les constructions neuves. C'est l'ambition des travaux démarrés en 2021 par le Plan bâtiment durable et poursuivis par l'Alliance HQE GBC France, le Collectif des démarches quartiers et bâtiments durables et le collectif Effinergie. Ces trois associations composent un groupement d'intérêt écologique (GIE), missionné en 2022 par l'État, pour élaborer un cadre commun de référence post-RE 2020.

L'objectif est d'élargir la réflexion au-delà des seuls critères énergie et carbone de la RE 2020 et développer « une approche plus large sur des sujets environnementaux », explique Marie Gracia, directrice du collectif Effinergie, rencontrée lors du salon Bepositive à Lyon, en mars dernier. L'ambition est également de positionner ce cadre de référence français d'ici à la prochaine décennie, « en cohérence avec l'évolution des textes européens », comme la directive sur la performance énergétique des bâtiments ou la taxonomie verte européenne. Marie Gracia nous dresse ainsi un point d'étape sur l'avancement de ces travaux.