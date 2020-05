Un premier camion avitailleur 100 % électrique fin 2020 à Toulouse

Avitailleur électrique de Total et Gaussin

La société d'engineering spécialisée dans les domaines du transport et de la logistique, Gaussin, et le groupe Total, ont annoncé qu'ils s'attelaient au développement du « premier camion avitailleur 100 % électrique ».

La plupart des aéroports en France rapprovisionnent les avions en carburant grâce à des camions avitailleurs. Une autre option, utilisée par exemple par Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, passent par des oléoserveurs, des réseaux de canalisation circulant sous l'aéroport jusqu'aux différents tarmacs.

Le prototype de camion avitailleur électrique sera destiné au site industriel d'Airbus à Toulouse. Il devrait tracter deux citernes de 30 tonnes de carburant chacune. L'objectif des partenaires est de le livrer à la fin de l'année 2020.

La filiale de Total qui travaille à la conception et à la fabrication de batteries pour véhicules commerciaux et industriels hybrides et électriques, Saft, fournira les batteries lithium-ion.

« Cette première commande ferme permet d'enrichir l'offre de Gaussin sur le marché des véhicules électriques et à Total d'apporter une solution adaptée au métier de l'avitaillement, se réjouissent les deux partenaires. Elle ouvre également la voie au développement commun d'une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l'aviation ».