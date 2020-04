Crise du Covid-19 : les canalisateurs publient des fiches de prévention pour accompagner la reprise

« La volonté aujourd'hui c'est de relancer l'activité dans les conditions les plus optimales de protection de nos salariés et de non propagation », a indiqué Alain Grizaud, président des canalisateurs de France. Les canalisateurs se sont appuyés sur le « Guide de préconisation sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus » (version du 2 avril 2020) du ministère du Travail, pour élaborer leurs propres fiches de prévention adaptées à leur secteur.

« Le port du masque est nécessaire quand les intervenants ne peuvent pas respecter la distance d'un mètre pour protéger les autres de ses projections. Les masques FFP2 sont réservés au corps médical donc nous devons faire en sorte de travailler avec des masques alternatifs type chirurgicaux. Le travail important est l'analyse des tâches, souligne Alain Grizaud. Au niveau de la fédération nationale des travaux publics, nous attendons la livraison de 500 000 masques de type chirurgicaux. »

Les canalisateurs se sont penchés également sur les possibilités pour les entreprises. « Au-delà des équipements de protection individuelle, il faut que nous ayons les ordres de reprises, que nous diffusions les documents uniques, que nous fassions la mise à jour des plans généraux de coordination et des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, et qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne d'approvisionnement », pointe Alain Grizaud.