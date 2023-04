Cancers pédiatriques en Loire-Atlantique : création d'un institut citoyen de recherche

Le collectif Stop aux cancers de nos enfants (SCE) annonce la création d'un Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, le 26 avril prochain, lors de son assemblée générale constitutive. Avec l'appui de l'Institut écocitoyen de Fos-sur-Mer, ce nouvel organisme vise à étudier les liens entre santé et environnement.

Le collectif s'est constitué en 2019, après la constatation d'un taux d'incidence élevé de cancers pédiatriques dans la commune de Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique) et ses environs, soit 25 cas entre 2015 et 2021. Après avoir été interpellés, Santé publique France et l'Agence régionale de santé Pays de la Loire ont mené une enquête épidémiologique et des analyses environnementales, avec près de 150 prélèvements et mesures réalisés portant sur l'eau, l'air, le sol et les champs électromagnétiques. Elles n'ont cependant pas permis de déterminer la cause de ces nombreux cas de cancers. Une analyse de l'air réalisée dans la commune entre 2020 et 2021 pointait toutefois les herbicides utilisés par les exploitations agricoles, avec le S-métolachlore parmi les plus abondants.

« Face à ce constat, les citoyens, regroupés au sein du collectif SCE, considèrent qu'il est aujourd'hui nécessaire de développer la connaissance scientifique en matière d'environnement et de santé selon une approche innovante », annonce le collectif. L'institut aura donc des missions de recherche, de prévention et de sensibilisation, avec un conseil scientifique composé de chercheurs et de praticiens de santé reconnus, selon le collectif.