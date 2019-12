Les candidatures au label Effinergie Patrimoine sont ouvertes

L'association Effinergie vient d'ouvrir les inscriptions à son label expérimental Effinergie Patrimoine. Celui-ci s'adresse aux édifices protégés au titre des monuments historiques (inscrits ou classés) mais également à tous les autres bâtiments présentant un caractère patrimonial (jugé par un expert du domaine suivant une grille de critères). Le label a pour objectif de valoriser des rénovations énergétiques ambitieuses avec la préservation du caractère patrimonial. Ce label met, en outre, en exergue la maîtrise des coûts : une fois le bâtiment réhabilité, les coûts de fonctionnement doivent diminuer pour générer une valeur verte.

Ces travaux préparatoires prennent la forme d'une expérimentation pour apporter de la souplesse dans le traitement des dossiers et faire évoluer le dispositif au fil des retours d'expérience. « Pendant deux années (2020-2022), cette expérimentation va permettre de fiabiliser les règles techniques et de bénéficier de retours d'expériences qui seront valorisés dans l'Observatoire BBC et qui alimenteront le centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien (Creba) », explique Effinergie.

Une commission,composée d'experts en énergie, architecture et patrimoine, étudiera les dossiers. L'aspect patrimonial sera à valider en priorité, la commission estimera en premier lieu si le projet est éligible. S'il l'est, le dossier sera ensuite étudié sur ses aspects énergétiques et architecturaux.