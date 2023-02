La canopée agrivoltaïque de TSE fait ses preuves en Haute-Saône

Suivre la biodiversité des centrales solaires En parallèle de ses projets agrivoltaïques, TSE a annoncé mettre en place une procédure d'inventaire et de suivi de la biodiversité animale et végétale de cinq nouvelles centrales solaires terrestres (actuellement en phase d'études réglementaires). Ces dernières, attendues sur des terrains naturels sans activité agricole ou enjeux majeurs de biodiversité dès 2024, seront conçues sur un modèle baptisé Biodivénergie et composé de panneaux bifaciaux avec suiveurs, afin d'offrir une emprise au sol plus faible et un ombrage partiel et tournant. Chaque centrale bénéficiera d'adaptations au milieu : gîtes à reptiles, mares, haies bocagères ou clôtures perméables. Des bureaux d'études écologues seront mandatés pour recenser les espèces présentes et évaluer la gestion de la végétation. « Notre ambition est de conserver le milieu tel que nous l'avons trouvé avant de nous installer, voire d'apporter, à terme, un gain de biodiversité », déclare Yannick Giloux, directeur du pôle biodiversité de TSE.