Cantines scolaires : l'aide au verdissement est prolongée

S'approvisionner en produits frais, réduire le gaspillage ou encore supprimer les contenants en plastique, toutes ces bonnes pratiques ont un coût. Dans le cadre du Plan de relance, plus d'un millier de communes ont bénéficié d'une aide de l'État pour verdir leur cantine grâce à une enveloppe de 43,5 millions d'euros.

Le ministère de l'Agriculture vient d'annoncer la prolongation de ce dispositif jusqu'au 30 juin 2022. Sont éligibles : les communes bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR Cible) en 2020 ou en 2021 ; les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant acquis la compétence pour la restauration scolaire pour des communes bénéficiaires de la DSR Cible en 2020 ou en 2021, et l'ensemble des communes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et la Réunion, et de leurs EPCI.

Peuvent être financés l'achat d'équipement et de matériel nécessaires à la cuisine, la transformation de produits frais ou à la conservation ; des investissements immatériels (logiciels, supports de communication électronique…) ; des prestations intellectuelles (audits, études, formations du personnel de cuisine…). Pour bénéficier de cette aide, les communes sont invitées à adresser un dossier de demande à l'agence de service et de paiement de leur région, chargée de l'instruction des dossiers et du financement des dossiers retenus.