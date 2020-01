Capture et stockage de CO2 : une étude de faisabilité pour une cimenterie américaine

Total, LafargeHolcim, Svante et Oxy Low Carbon Ventures vont mener une étude de faisabilité pour capter et valoriser de manière industrielle du CO 2 dans une cimenterie Holcim Portland à Florence (Colorado, États-Unis). Les trois premiers partenaires ont déjà travaillé ensemble sur un projet de capture et de réinjection de CO 2 dans une cimenterie Lafarge Richmond au Canada.

« Cette étude a pour objectif d'évaluer le coût d'un tel dispositif, qui serait conçu pour capter annuellement jusqu'à 725 000 tonnes de dioxyde de carbone, directement issu de la cimenterie LafargeHolcim. Ce dioxyde de carbone serait ensuite stocké définitivement en sous-sol par Occidental », expliquent les partenaires.