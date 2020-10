Le Carrefour des gestions locales de l'eau est reporté à mai 2021 dans un format enrichi

L'évènement annuel des acteurs de l'eau, Carrefour des gestions locales de l'eau (CGLE), prévu initialement fin janvier prochain est décalé de quelques mois en raison de la crise sanitaire. L'organisateur IdealCo donne rendez-vous les 5 et 6 mai 2021 toujours à Rennes, au Parc des Expositions. « Il n'y a aucune raison que le CGLE ne se fasse pas. C'est un rendez-vous majeur pour le secteur. Il se tiendra en mai prochain dans le respect des conditions sanitaires du moment. À situation exceptionnelle, date exceptionnelle », explique Sophie Noel, directrice des évènements d'IdealCo.

L'ossature classique du salon sera conservée mais elle sera augmenté de nouvelles fonctionnalités numériques pour que chacun puisse opter pour la version présentielle ou distancielle. « Cette édition réinventée sera hybride et offrira de nombreuses possibilités : on permettra même aux exposants et aux participants de disposer d'un accès aux stands sous un format virtuel avec la possibilité d'organiser des RDV BtoB en direct en video ». La technique est en train d'être développée pour l'édition de mai prochain et des suivantes. « Tout sera fait pour contribuer à une audience renforcée du salon, en hausse de 8 à 10 % par an depuis plusieurs années », conclut Sophie Noel.