Une cartographie qui lie utilisateurs de biomasse et propriétaires de sites délaissés

L'équipe du projet transfrontalier New-C-Land a créé une cartographie en ligne qui recense les sites délaissés et les utilisateurs finaux de biomasse dans le nord de la France et en Belgique. Cette base de données, désormais publique, a un double objectif : apporter des réponses aux utilisateurs qui souhaitent s'approvisionner en cultures végétales, et permettre aux gestionnaires de sites délaissés d'en retirer des bénéfices en les valorisant.

Les sites de biomasse recensés sont les cultures végétales (saule, aulne, peuplier, miscanthus, chanvre…) pouvant être utilisées en énergie ou matériaux. La biomasse peut être utilisée dans de multiples secteurs tels que les bioénergies, l'éco-construction, les bioraffineries, ou le textile. « Avec l'essor de l'économie biobasée, la demande en matières premières végétales est en pleine croissance, explique l'équipe de New-C-Land. Il est donc crucial aujourd'hui de considérer les espaces pouvant accueillir des cultures afin de subvenir aux besoins futurs et afin de soutenir les filières de valorisation de la biomasse présentes en zone transfrontalière. »

Afin d'alimenter en continu cette cartographie, l'équipe New-C-Land lance également un appel aux villes et communes, aux propriétaires privés et aux gestionnaires de sites, pour les inciter à faire connaître leurs terrains délaissés et à les ajouter à la cartographie. Une fois référencés, les sites pourront accueillir des plantations qui seront, ensuite, valorisées et utilisées par des acteurs et entreprises du territoire.