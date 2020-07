L'Office français pour la biodiversité publie 568 indicateurs

Indicateurs d'état, indicateurs de pression, indicateurs d'impact, indicateurs de réponses... ce sont pas moins de 568 indicateurs mis à jour par les observatoires de biodiversité français qui sont recensés et décrits dans la dernière publication de l'Office français pour la biodiversité parue le 2 juillet.



Réalisé par les équipes du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), ce catalogue apporte des informations selon plusieurs clés d'entrées, qu'elles soient liées à une thématique, à une espèce ou un groupe d'espèces.

Il s'agit d'une première nationale. Le catalogue a vocation à être mis à jour par les observatoires eux-mêmes, « avec l'espoir que ceux qui n'ont pas été identifiés reconnaissent dans ce document un moyen de se faire connaître et de valoriser leurs travaux », souligne le Cerema.

Nombre d'observatoires régionaux ou locaux de la biodiversité ont vu le jour ces dernières années à l'initiative ou avec l'appui des collectivités territoriales. Selon le Cerema, la nécessité d'objectiver les impacts des activités anthropiques sur la biodiversité impose aujourd'hui de pouvoir disposer d'informations fiables sur son état et ses tendances.