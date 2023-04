Le CDP demande aux grandes entreprises de publier leur empreinte plastique

Le Carbon Disclosure Project (CDP), la plateforme connue pour la publication des données climatiques des grandes entreprises, s'attaque à la pollution plastique. « Près de 1 400 entreprises en Europe peuvent, dorénavant, divulguer leurs impacts liés au plastique », annonce le CDP.

À l'échelle mondiale, explique le CDP, les entreprises et les investisseurs sont confrontés à d'importants risques financiers, physiques, juridiques, technologiques, réglementaires et de réputation en raison de la crise de la pollution plastique. « Au fur et à mesure de la mise en œuvre de la réglementation, [en particulier en Europe], les entreprises font face à un risque financier annuel de 100 milliards de dollars si les gouvernements leur demandent de couvrir les coûts de gestion des déchets plastique. »

Les entreprises à fort impact ciblées



Le CDP encourage la publication des « informations sur la production et l'utilisation des plastiques les plus problématiques, à savoir les polymères, les plastiques durables et les emballages en plastique ». Son module spécial couvre notamment les impacts environnementaux de ces plastiques, les risques commerciaux et les objectifs des entreprises. « Pour les entreprises ayant certaines activités de production et d'utilisation de plastiques, il y a aussi des questions spécifiques concernant le poids total, la teneur en matières premières et le potentiel de circularité. »

Le CDP appelle en particulier les entreprises à « fort impact » à dévoiler leur empreinte plastique : les 100 principales entreprises pétrochimiques, « qui produisent 90 % de tous les plastiques à usage unique générés dans le monde » ; celles du secteur de la mode et de l'habillement ; les producteurs d'aliments et de boissons, dont « les emballages en plastique sont une source majeure de pollution » ; ou encore les entreprises du secteur de l'emballage, qui utilisent 44 % du plastique consommé à l'échelle mondiale.