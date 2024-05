Cellules photovoltaïques : les technologies présentes sur le marché à l'épreuve du terrain

« Ces dernières années, priorité a été donnée par l'industrie photovoltaïque mondiale à l'intensification de la production », selon Charles Roux, responsable du service Cellule Solaire au CEA. En France, cette intensification est une réponse notamment aux objectifs affichés par le gouvernement d'assurer une puissance photovoltaïque de 29,10 GW installée sur le territoire d'ici 2050. Dans ce contexte, les technologies de cellules photovoltaïques rivalisent d'efficacité. Mais cette course au rendement correspond-t-elle vraiment aux besoins des utilisateurs finaux sur le territoire français ? Éléments de réponse.



Quelques définitions L'homojonction ne demande qu'une plaquette (ou wafer). L'hétérojonction va en ajouter une supplémentaire mais de nature différente - amorphe par exemple -, pour améliorer le passage des électrons. Une cellule est qualifiée de monofaciale quand l'énergie solaire peut être captée uniquement sur l'une des faces de la cellule – bifaciale, quand l'énergie solaire peut être captée sur les deux faces de la cellule. La technologie PERC est principalement monofaciale et consiste en l'ajout d'une couche à l'arrière de la cellule. Elle permet de rediriger la lumière qui a traversé le silicium sans être convertie en énergie. La technologie Topcon est une amélioration de la PERC. Elle consiste en une amélioration de la conductivité grâce à un traitement chimique permettant de réduire les défauts à la surface de la cellule.

La technologie de référence aujourd'hui est la PERC (pour Passivated Emitter Rear Cell), avec des rendements plafonnés à 23 %. Elle couvrait en 2023 plus de 60 % du marché mondial, selon la dernière version de l'International Technology Roadmap for Photovoltaïc (ITRPV), feuille de route abondée deux fois par an avec des données fournies volontairement par les acteurs du secteur. L'hétérojonction est arrivée plus récemment que la PERC. Elle détient moins de 10 % des parts du marché, malgré des rendements pouvant aller jusqu'à 26 %. Nouvelle arrivée dans la course, la cellule Topcon a été consacrée notamment par la dernière édition de Silicon PV. Son rendement moyen est compris entre 24 et 26 %. Selon l'ITRPV, dans les dix années à venir, elle est appelée à augmenter de manière conséquente sa part de marché mondial (23 % en 2023).