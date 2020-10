À l'arrêt depuis le 25 août suite à une série d'incidents, la centrale de méthanisation de Kastellin dans le Finistère a été autorisée par la préfecture à reprendre ses activités. Trois acteurs de la filière livrent leur regard sur l'événement.

Suite au déversement accidentel de 400 m³ de digestat vers le bassin d'orage et le fleuve l'Aulne, puis d'un incendie survenu sur site quelques jours plus tard, la préfecture du Finistère avait déclaré la suspension des activités de l'usine de méthanisation de Kastellin à Châteaulin (Finistère).

Dans un communiqué du 8 octobre Engie Bioz, filiale d'Engie et exploitant de l'installation, a annoncé que les activités de la centrale étaient en train de reprendre. La filiale précise que les installations resteront pour l'instant sous contrôle des services de la Dreal : « Les mesures déployées permettent aujourd'hui d'assurer le redémarrage de l'unité tout en assurant à la population de Châteaulin et des communes avoisinantes que ce type d'évènements ne puisse plus se reproduire. »

Pour Frédéric Flipo, porte-parole de France Biométhane, cet incident doit pousser la filière à encore plus de vigilance :« On va en tirer toutes les leçons, renforcer encore les contrôles, notamment à travers les démarches de la filière comme Qualimétha ».

Alexandre Roesch, délégué général au Syndicat des énergies renouvelables (SER) souligne quant à lui la rareté de ce type d'accident :« On n'est pas sur une filière dans laquelle il y a des moutons noirs. On a très peu d'incidents qui nous sont remontés. C'est en parti le résultat de ce cadre assez contraignant qu'est celui des ICPE. On peut toujours être dans une démarche d'amélioration continue mais il y a déjà un cadre qui est extrêmement complet ».

Regard croisé avec Marc Schlienger délégué général à l'ATEE, Alexandre Roesch, délégué général au SER, et Frédéric Flipo, porte-parole de France Biométhane.