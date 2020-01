Centrale à charbon de Cordemais : le pacte de soutien à la sortie des énergies fossiles est signé

Après la centrale à charbon de Saint-Avold, c'est au tour de celle de Cordemais (Loire-Atlantique) de signer son pacte de soutien à sa sortie des énergies fossiles. La loi énergie-climat a, en effet, acté la fin de la production d'électricité à partir de charbon des quatre dernières centrales françaises : celle de Cordemais, du Havre, de Gardanne et de Saint-Avold. « Compte-tenu des nouvelles capacités de production et des interconnexions prochainement mises en service, la fermeture à l'horizon 2022 des quatre centrales à charbon ne présente pas de difficulté pour le réseau électrique, (…) à l'exception de la centrale de Cordemais qui nécessite une vigilance particulière (…) jusqu'à la mise en service pérenne de l'EPR de Flamanville », précise le document

Pour conserver le niveau de sécurité d'approvisionnement actuel, le Gouvernement prévoit un fonctionnement limité de la centrale, notamment en cas d'hyperpointe. Celui-ci est encadré par le décret du 26 décembre dernier qui instaure un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour ce type d'installation. Des solutions de sécurisation supplémentaires devront toutefois être envisagées au plus tard en 2026, selon RTE (Réseau de transport d'électricité).

Le pacte pour la transition écologique et industrielle de la centrale de Cordemais souhaite soutenir trois objectifs : le développement du Grand Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire, un appui aux dynamiques de transition énergétique et écologique, et une amélioration des mobilités, notamment pour réduire les gaz à effet de serre.

Sur le territoire, 31 projets sont à l'étude, pour un investissement global potentiel de 275 millions d'euros (dont 53 millions portés par des investisseurs privés).

Par ailleurs, le projet Ecocombust, porté par EDF, est en cours d'expérimentation sur le site de Cordemais. « Ce projet ambitieux suscite des interrogations en particulier sur le plan environnemental, économique et technique, relève toutefois le pacte de la centrale de Cordemais. À la date de signature du pacte, l'instruction de ce projet est encore en cours. »