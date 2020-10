Moselle : la centrale de Saint-Avold tournera la page du charbon avec l'hydrogène

Storengy, filiale d'Engie, et GazelEnergie, producteur et fournisseur d'énergie, ont signé le 20 octobre un accord de partenariat pour développer des projets sur l'hydrogène au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Avold Synergie (Moselle). La collectivité héberge l'une des cinq centrales à charbon qui seront mises à l'arrêt d'ici 2022. L'objectif est donc de redynamiser le territoire à travers des projets énergétiques.

Le projet Emil'Hy prévoit d'installer, d'ici 2023, une unité de production d'hydrogène par électrolyse sur le site même de la centrale. Ce qui permettra aux porteurs du projet de bénéficier des infrastructures existantes de transport d'électricité et des raccordements en eau nécessaires à la production d'hydrogène. L''électrolyseur devrait être approvisionné en électricité renouvelable locale.

Dans un premier temps, la capacité de production d'hydrogène sera de 5 MW. Elle alimentera les 15 bus de l'agglomération et d'autres usages de mobilité. D'ici 2025, la production d'électrolyse sera portée entre 50 et 100 MW et pourrait alimenter aussi l'industrie. D'autres projets pourraient venir se greffer : « La construction d'infrastructures dédiées permettrait de créer un territoire hydrogène plus vaste allant jusqu'en Allemagne et au Luxembourg (initiative MosaHyc). La création d'une cavité saline sur le site de stockage Storengy de Cerville (54) servirait à stocker le surplus d'hydrogène produit et ainsi assurer la sécurité d'approvisionnement et le besoin de flexibilité du projet », indiquent les partenaires.