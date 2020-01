Centrales au charbon : le plafond d'émission de CO2 est fixé

Le 28 décembre 2019 est paru au Journal officiel le décret fixant un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Ce texte, pris en application de la loi énergie climat du 9 novembre 2019, est censé entraîner la mise à l'arrêt des cinq centrales à charbon (3 GW) françaises tout en permettant, pour certaines, un maintien en veille, afin de les solliciter quelques heures par an en cas d'hyperpointe.

Concrètement, le texte prévoit que les émissions annuelles des installations émettant plus de 0,55 tonne de CO 2 par mégawattheure d'électricité soient plafonnées à 700 tonnes de CO 2 par mégawatt de puissance électrique installée. Il s'appliquera à partir de 2022.