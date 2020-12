Nucléaire : l'ASN donne son feu vert à la poursuite d'exploitation du réacteur 4 de Tricastin

Dans une décision publiée le 30 novembre, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) valide la poursuite d'exploitation du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tricastin (900 MW) , mis en service en juin 1981 à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Cette décision intervient à l'issue de la troisième visite décennale, qui consiste à réévaluer, tous les dix ans, la conformité et la sûreté de l'installation.

L'ASN fixe à l'exploitant un certain nombre de prescriptions complémentaires, sur la gestion du combustible, les grappes de commande, la maîtrise des risques et l'entreposage des déchets et des combustibles usés. L'ASN demande notamment que « les systèmes de refroidissement des piscines d'entreposage des combustibles disposent d'une capacité d'échange dimensionnée pour permettre d'évacuer en permanence la puissance résiduelle des combustibles entreposés ». Ces prescriptions s'ajoutent à celles décidées après l'accident nucléaire de Fukushima.