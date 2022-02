Au centre de Paris, la zone à trafic limité reportée à 2024

Projet phare de la mandature d'Anne Hidalgo, la « zone apaisée » du centre de Paris, initialement prévue en 2022, devrait finalement voir le jour en 2024, avant l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques. Raison invoquée par la mairie : le respect des principes de concertation, de dialogue et d'enquête publique, la consultation de différentes instances (préfecture de police, RATP, fédérations de commerçants…), ainsi que la saisine de l'Autorité environnementale.

Dans cet espace également appelé « zone à trafic limité » (ZTL), situé autour de l'île de la Cité jusqu'aux Grands Boulevards, au nord, au boulevard Saint-Germain, au sud, à la place de la Concorde, à l'ouest, et à celle de la Bastille, à l'est, la circulation des véhicules motorisés sera réservée au trafic dit « de destination ». Ne pourront plus y accéder que ceux qui y habitent, y travaillent ou s'y rendent pour toute autre raison professionnelle ou personnelle. Les personnes « en transit » ne pourront plus la traverser. Parallèlement, le boulevard Saint-Germain deviendra à double sens. La vitesse autorisée devrait également être réduite, probablement à 30 km/h.

En diminuant drastiquement ce trafic, l'objectif de la mairie est, notamment, de lutter contre les nuisances (pollution de l'air, bruit, conflits d'usages entre les modes de mobilité…), tout en fluidifiant les déplacements des piétons, des vélos et des véhicules autorisés : ceux des transports en commun, des résidents et des professionnels. La Ville espère aussi favoriser le développement de l'usage du vélo. Outre les tickets de stationnement et autres macarons pour les résidents, des réflexions sont menées sur la création de documents dématérialisés.