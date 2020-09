De l'économie circulaire, au BIM (Building Information Modeling), en passant par la rénovation énergétique et les énergies renouvelables… Le Fonds de dotation Cercle Promodul/INEF4 lance une plateforme en ligne baptisée « Lab ». Son objectif est de proposer des outils techniques et pédagogiques gratuits pour aider les acteurs à mettre en œuvre les transitions énergétique, environnementale et numérique du bâtiment.

« Véritable base documentaire, cette plateforme se veut instructive et pédagogique, accessible à tous pour contribuer, tant en construction neuve qu'en rénovation, à l'atteinte des objectifs européens et nationaux ambitieux. Mais également pour favoriser l'essor des lieux de vie et de travail sains, performants, durables et confortables », souligne Jean-Luc Buchou, Délégué général du Fonds de dotation.