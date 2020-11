Biodiversité : les céréaliers publient un guide de recommandations avec l'OFB

Favoriser la biodiversité dans les champs cultivés. Tel est l'objectif du guide que publient l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB). Ce syndicat professionnel, qui regroupe les gros céréaliers, est l'une des composantes de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

« La biodiversité est une problématique prioritaire pour les céréaliers. (…) Nous souhaitons promouvoir des pratiques qui permettent de concilier économie, agronomie, lutte contre le changement climatique et biodiversité. La biodiversité est l'affaire de tous, reconnaissons et rémunérons ceux qui lui font du bien ! », explique Éric Thirouin, président de l'AGPB.

Ce guide a été élaboré dans le cadre du programme Agrifaune qui « rassemble les acteurs des mondes agricoles et cynégétiques ». Les parties prenantes en sont l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), la Fédération nationale des chasseurs (FNC), la FNSEA et l'OFB. Dans ce contexte, l'AGPB et l'OFB ont interviewé une centaine d'agriculteurs durant l'année 2019 afin de recenser les initiatives « locales et pertinentes ». Parmi les 87 pratiques identifiées, le syndicat agricole en a sélectionné neuf en accord avec « son orientation stratégique ». « Ces initiatives ont fait l'objet d'un travail approfondi avec des agriculteurs et des experts (Inrae, OFB, Arvalis Institut du végétal) pour vérifier leur efficacité d'un point de vue scientifique et les traduire en fiches pratiques », expliquent les deux partenaires.

Ces fiches portent sur les thèmes suivants : optimisation des bordures de champs, mosaïque de cultures, aménagements favorables aux auxiliaires et à la biodiversité, entretien de zones herbacées, protection de la biodiversité lors des travaux agricoles, maintien des chaumes en interculture, augmentation de l'effet de lisière, couverture des sols, aménagement des bâtiments d'exploitation. Aucune n'est en revanche dédiée à la problématique des pesticides.