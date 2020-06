Gestion intégrée du littoral : le Cerema et l'Anel accompagnent les collectivités

L'Association des élus du littoral (Anel) et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), ont lancé un appel à partenaires pour développer, expérimenter et valoriser des démarches intégrées d'aménagement du littoral. L'objectif est d'accompagner les stratégies des collectivités territoriales et des groupements de collectivités « dans une optique de gestion anticipée, adaptée et préventive face aux aléas littoraux, et résiliente aux impacts prévisibles du changement climatique ». Les territoires littoraux volontaires seront aussi soutenus dans leur démarche de préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, « tout en s'inscrivant dans les perspectives du développement durable offertes par la "croissance bleue" ».

La date limite des dossiers de candidatures est fixée au 15 juin 2020. Une dizaine de territoires de métropole ou d'Outre-mer seront sélectionnés. Les projets retenus seront cofinancés entre le Cerema, les collectivités territoriales et les autres opérateurs publics partenaires.La contractualisation avec les territoires est prévue en juillet 2020, « pour réaliser les études de la mi-2020 à la mi-2022 », a indiqué le Cerema.

Le recul du trait de côte toucherait entre 5 000 et 50 000 logements d'ici à 2100, et générerait des coûts de 1 à 8 milliards d'euros, selon les estimations du Cerema. « Anticiper, prévenir, s'adapter (sont) autant d'enjeux pour les collectivités territoriales concernées. »